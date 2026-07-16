Российские ракеты и БПЛА «обнулили» военную инфраструктуру в Киеве и портах: главное
Минобороны 16 июля сообщило о групповых ударах по объектам в Киеве и Одессе
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Минувшей ночью российские войска провели масштабную операцию, используя высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Целями стали ключевые элементы военной инфраструктуры противника.
В Киеве под огнем оказались предприятия оборонной промышленности. Указанные объекты задействовались для выпуска и хранения беспилотных аппаратов средней и большой дальности.
Серьезный урон нанесен прибрежной инфраструктуре. В портах Одесса и Южный ликвидированы площадки, которые служили для транспортировки и накопления грузов военного назначения, а также запасов горюче-смазочных материалов.
На морском пути к портам Одесской области российские силы атаковали цели непосредственно на воде. В результате попаданий уничтожены морское судно и быстроходный катер ССО ВСУ.
Проведённая акция демонстрирует системный подход к нарушению логистики снабжения противника. Поражение как производственных мощностей в столице, так и перевалочных баз на юге существенно усложняет дальнейшие операции украинской армии.
Ранее взрывы гремели в Киевской, Харьковской и Сумской областях. В атаке участвовали беспилотники и баллистические ракеты. В Святошинском районе Киева зафиксировали попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты рухнули на территории нежилой застройки. Атаковано Дарницкое депо и местная ТЭЦ.
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