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16 июля, 05:22

Российские ракеты и БПЛА «обнулили» военную инфраструктуру в Киеве и портах: главное

Минобороны 16 июля сообщило о групповых ударах по объектам в Киеве и Одессе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 | / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 | / Не является фото с места событий

Минувшей ночью российские войска провели масштабную операцию, используя высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Целями стали ключевые элементы военной инфраструктуры противника.

В Киеве под огнем оказались предприятия оборонной промышленности. Указанные объекты задействовались для выпуска и хранения беспилотных аппаратов средней и большой дальности.

Серьезный урон нанесен прибрежной инфраструктуре. В портах Одесса и Южный ликвидированы площадки, которые служили для транспортировки и накопления грузов военного назначения, а также запасов горюче-смазочных материалов.

На морском пути к портам Одесской области российские силы атаковали цели непосредственно на воде. В результате попаданий уничтожены морское судно и быстроходный катер ССО ВСУ.

Проведённая акция демонстрирует системный подход к нарушению логистики снабжения противника. Поражение как производственных мощностей в столице, так и перевалочных баз на юге существенно усложняет дальнейшие операции украинской армии.

Мощные взрывы гремят в Киеве, столица Украины под атакой ВС РФ
Мощные взрывы гремят в Киеве, столица Украины под атакой ВС РФ

Ранее взрывы гремели в Киевской, Харьковской и Сумской областях. В атаке участвовали беспилотники и баллистические ракеты. В Святошинском районе Киева зафиксировали попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты рухнули на территории нежилой застройки. Атаковано Дарницкое депо и местная ТЭЦ.

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Оксана Попова
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