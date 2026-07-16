Огненная ночь: Порты Южный и Одесса попали под массированный удар

В ночь на 16 июля 2026 года Вооруженные силы Российской Федерации провели операцию по поражению критически важной портовой инфраструктуры в Одесской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, целями ударов стали объекты в портах Одесса и Южный.

Согласно данным оборонного ведомства, указанные портовые мощности активно использовались украинскими силами для приема, накопления и временного хранения грузов военного назначения. Кроме того, на данных объектах была развёрнута инфраструктура для хранения горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения боевых действий.

Данная операция является частью систематической работы по подрыву логистических цепочек противника и пресечению поставок военных ресурсов через морские каналы. В Минобороны подчеркнули, что все намеченные цели были успешно поражены. Информация о масштабах разрушений и текущем статусе работы портов уточняется.

Также министерство обороны Российской Федерации сообщило о успешном поражении морских целей, принадлежащих вооружённым силам Украины. Инцидент произошел в ходе перехода техники в акватории Чёрного моря по направлению к портам Одесской области.