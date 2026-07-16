Провал операции ВСУ: Морское судно и катер ССО пошли на дно после российского удара

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о успешном поражении морских целей, принадлежащих вооруженным силам Украины. Инцидент произошел в ходе перехода техники в акватории Чёрного моря по направлению к портам Одесской области.

В ходе выполнения боевых задач российские военные нанесли удар по морскому судну и быстроходному катеру, которые использовались Силами специальных операций (ССО) ВСУ. Официальные сводки подтверждают результативность проведённой операции.

Уничтожение морских средств противника является важным элементом контроля акватории, направленным на пресечение логистических поставок и диверсионной деятельности в прибрежной зоне. Данный эпизод демонстрирует высокий уровень мониторинга морских коммуникаций со стороны ВС РФ.

Подробности о типе пораженного судна и состоянии экипажей на данный момент не разглашаются. Ожидается, что уничтожение этой техники снизит оперативные возможности ССО ВСУ.

Ранее взрывы гремели в Киевской, Харьковской и Сумской областях. В атаке участвовали беспилотники и баллистические ракеты. В Святошинском районе Киева зафиксировали попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты рухнули на территории нежилой застройки. Атаковано Дарницкое депо и местная ТЭЦ.