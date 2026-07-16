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16 июля, 05:10

Провал операции ВСУ: Морское судно и катер ССО пошли на дно после российского удара

Минобороны: ВС РФ поразили судно и катер ССО ВСУ в Чёрном море

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о успешном поражении морских целей, принадлежащих вооруженным силам Украины. Инцидент произошел в ходе перехода техники в акватории Чёрного моря по направлению к портам Одесской области.

В ходе выполнения боевых задач российские военные нанесли удар по морскому судну и быстроходному катеру, которые использовались Силами специальных операций (ССО) ВСУ. Официальные сводки подтверждают результативность проведённой операции.

Уничтожение морских средств противника является важным элементом контроля акватории, направленным на пресечение логистических поставок и диверсионной деятельности в прибрежной зоне. Данный эпизод демонстрирует высокий уровень мониторинга морских коммуникаций со стороны ВС РФ.

Подробности о типе пораженного судна и состоянии экипажей на данный момент не разглашаются. Ожидается, что уничтожение этой техники снизит оперативные возможности ССО ВСУ.

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Оксана Попова
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