Мощные взрывы гремят в Киеве, столица Украины под атакой ВС РФ

В Киеве гремят мощные взрывы — столица Украины подвергается атаке Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом пишет издание «Общественное. Новости». Баллистические ракеты поражают военные и инфраструктурные объекты.

Мощные взрывы гремят в Киеве. Видео © YouTube / InquizeX

Очевидцы сообщают о ярких вспышках и зареве пожара в районе Дарницкой ТЭЦ. Также известно о повторных взрывах в Харькове.

Взрывы гремят в Киевской, Харьковской и Сумской областях. В атаке участвуют беспилотники и баллистические ракеты.

В Святошинском районе Киева зафиксировали попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты рухнули на территории нежилой застройки.

Атаковано Дарницкое депо и местная ТЭЦ. По словам мониторинговых каналов, в небе над Украиной фиксируются ещё цели.

Ранее в Подольском районе Киева загорелось нежилое помещение на улице Некрасова. Пламя охватило 800 квадратных метров. К 15:30 пожарные локализовали огонь, открытое горение также прекратилось. Очаг находился в складском строении. 14 июля город уже затягивало плотной дымовой завесой. Кадры публиковали из Голосеевского района. В ту же ночь мэр Виталий Кличко информировал о взрывах и загорании двух складских построек в указанной части города. Глава Одесской области Олег Кипер сообщил, что в регионе повреждена промышленная инфраструктура.