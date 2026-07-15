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15 июля, 17:04

В Киеве произошёл мощный пожар на складах в Подольском районе

В Подольском районе Киева загорелось нежилое помещение на улице Некрасова. Об этом сообщил спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Павел Петров.

Пламя охватило 800 квадратных метров. К 15:30 пожарные локализовали огонь, открытое горение также прекратилось.

Издание «Страна» уточняет, что очаг находился в складском строении.

Примерно в это же время в столице объявляли воздушную тревогу. По информации «Суспiльне», сигнал действовал короткий промежуток времени — с 17:52 по 18:06 по московскому времени.

Днём ранее, 14 июля, город уже затягивало плотной дымовой завесой. Кадры публиковали из Голосеевского района. В ту же ночь мэр Виталий Кличко информировал о взрывах и загорании двух складских построек в указанной части города. Глава Одесской области Олег Кипер сообщил, что в регионе повреждена промышленная инфраструктура.

Минобороны России заявило о нанесении ударов по предприятиям военной промышленности в Киеве и Одесской области. В ведомстве подчеркнули, что целями стали структуры, связанные с ВСУ.

Клубы чёрного дыма над Киевом сняли на видео после ударов по военным заводам
Клубы чёрного дыма над Киевом сняли на видео после ударов по военным заводам

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Никита Никонов
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