Клубы чёрного дыма над Киевом сняли на видео после ударов по военным заводам

После серии ночных взрывов над Киевом поднялись клубы чёрного дыма. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Новости. Live».

На опубликованных кадрах густая пелена видна позади жилых многоэтажек. По словам мэра столицы Украины Виталия Кличко, в городе работали средства противовоздушной обороны. Он заявил о попаданиях по складским помещениям в Голосеевском районе, где начались пожары. Сообщения о возгораниях также поступили из Дарницкого района.