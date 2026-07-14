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14 июля, 07:18

Клубы чёрного дыма над Киевом сняли на видео после ударов по военным заводам

Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777

Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777

После серии ночных взрывов над Киевом поднялись клубы чёрного дыма. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Новости. Live».

Дым над Киевом. Видео © Telegram / Новости. Live

На опубликованных кадрах густая пелена видна позади жилых многоэтажек. По словам мэра столицы Украины Виталия Кличко, в городе работали средства противовоздушной обороны. Он заявил о попаданиях по складским помещениям в Голосеевском районе, где начались пожары. Сообщения о возгораниях также поступили из Дарницкого района.

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Как уже рассказывал Life.ru, ночью Российская армия поразила в Киеве сразу два военных предприятия — поставщика ракет «Нептун» и «Гром», а также завод «Укр армо тех» по производству бронемашин и беспилотников. Также российские военнослужащие поразили танкер, следовавший из Черноморска в Одессу. А в Одесской области российские силы атаковали порт Южный. Поражены объекты, задействованные в приёме топлива для ВСУ, а также семь резервуаров с горюче-смазочными материалами.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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