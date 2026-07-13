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13 июля, 09:11

Минобороны показало эпичное видео налёта Су-34 на логово украинских дроноводов

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Экипаж российского Су-34 уничтожил площадку, с которой противник запускал беспилотники, а также находившийся там личный состав. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Су-34 уничтожил площадку, с которой ВСУ запускали беспилотники. Видео © Telegram / Минобороны России

Авиационный удар нанесли на участке, находящемся в зоне ответственности группировки войск «Южная». Цель была поражена посредством применения авиационного боеприпаса.

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Ранее Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по порту Черноморск в Одесской области, в результате которого были уничтожены два парома и контейнеровоз, использовавшиеся для доставки грузов ВСУ. Также поражены объекты военной логистики, включая топливные резервуары, склад боеприпасов, насосную станцию, судно «Шостка» и плавучий док для подводных аппаратов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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