Минобороны показало эпичное видео налёта Су-34 на логово украинских дроноводов

Экипаж российского Су-34 уничтожил площадку, с которой противник запускал беспилотники, а также находившийся там личный состав. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Су-34 уничтожил площадку, с которой ВСУ запускали беспилотники. Видео © Telegram / Минобороны России

Авиационный удар нанесли на участке, находящемся в зоне ответственности группировки войск «Южная». Цель была поражена посредством применения авиационного боеприпаса.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по порту Черноморск в Одесской области, в результате которого были уничтожены два парома и контейнеровоз, использовавшиеся для доставки грузов ВСУ. Также поражены объекты военной логистики, включая топливные резервуары, склад боеприпасов, насосную станцию, судно «Шостка» и плавучий док для подводных аппаратов.