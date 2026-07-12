Советник Фёдорова предупредил об ударах ВС РФ на глубину до 100 километров

Украинцам следует готовиться к поражению большого числа объектов в пределах 100 километров от линии боевого соприкосновения. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флэш. Речь идёт о любых объектах энергетики, логистики и производства, в том числе АЗС, подстанциях, заводах, базах техники и железнодорожной инфраструктуре.

«Надо готовиться к тому, что они будут атаковать на глубину 100 километров всё что возможн», — заявил Флэш.

По его словам, в предполагаемой зоне поражения могут оказаться транспортная и энергетическая инфраструктура, промышленные площадки, хранилища и другие объекты. Менее чем в 100 километрах от фронта расположены Харьков, Запорожье, Сумы, Херсон и южная часть Днепра.

Ранее сообщалось, что российские военные с использованием ударных беспилотников «Герань» атаковали склад вооружения ВСУ в населённом пункте Кучиновка Сновского района Черниговской области. Ангар использовался украинскими силами для хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.