В Раде разгоняют панику из-за риска открытия нового фронта ВС РФ на Черниговщине
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Существует угроза открытия Россией нового фронта в направлении Черниговской области осенью, заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его мнению, такой сценарий якобы возможен после проведения выборов и при координации Москвы с Минском.
Как отметил парламентарий, в этом случае украинской армии может не хватить ресурсов для одновременного сдерживания противника на всех направлениях. Он подчеркнул, что ВСУ уже испытывают серьёзную нагрузку на действующих участках фронта, и появление ещё одной линии столкновения создаст дополнительные риски.
Ранее Владимир Зеленский обвинял Белоруссию в планировании нападения на Украину, однако в Минске эти заявления категорически опровергали, называя их безосновательными. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил представителей Киева, что любые попытки втянуть Белоруссию в конфликт изменят «качество войны», и отметил, что в Киеве осознали серьёзность его слов, а также заявил, что если бы Россия не отвела войска от Киева, Владимира Зеленского бы уже не было.
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