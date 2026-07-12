В Раде разгоняют панику из-за риска открытия нового фронта ВС РФ на Черниговщине

Существует угроза открытия Россией нового фронта в направлении Черниговской области осенью, заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его мнению, такой сценарий якобы возможен после проведения выборов и при координации Москвы с Минском.

Как отметил парламентарий, в этом случае украинской армии может не хватить ресурсов для одновременного сдерживания противника на всех направлениях. Он подчеркнул, что ВСУ уже испытывают серьёзную нагрузку на действующих участках фронта, и появление ещё одной линии столкновения создаст дополнительные риски.