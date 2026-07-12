Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 10:22

В Раде разгоняют панику из-за риска открытия нового фронта ВС РФ на Черниговщине

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Существует угроза открытия Россией нового фронта в направлении Черниговской области осенью, заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его мнению, такой сценарий якобы возможен после проведения выборов и при координации Москвы с Минском.

Как отметил парламентарий, в этом случае украинской армии может не хватить ресурсов для одновременного сдерживания противника на всех направлениях. Он подчеркнул, что ВСУ уже испытывают серьёзную нагрузку на действующих участках фронта, и появление ещё одной линии столкновения создаст дополнительные риски.

Один «Орешник» против 500 целей: чем ответит Белоруссия, если Украина начнёт войну
Один «Орешник» против 500 целей: чем ответит Белоруссия, если Украина начнёт войну

Ранее Владимир Зеленский обвинял Белоруссию в планировании нападения на Украину, однако в Минске эти заявления категорически опровергали, называя их безосновательными. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил представителей Киева, что любые попытки втянуть Белоруссию в конфликт изменят «качество войны», и отметил, что в Киеве осознали серьёзность его слов, а также заявил, что если бы Россия не отвела войска от Киева, Владимира Зеленского бы уже не было.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Верховная рада
  • ВСУ
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar