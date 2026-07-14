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14 июля, 06:26

ВС РФ атаковали завод «Укр армо тех» по производству бронемашин и БПЛА в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские войска в ходе группового удара поразили предприятие «Киев-79» компании «Укр армо тех» в Киеве, доложили в Минобороны РФ. По данным ведомства, площадка считалась одним из ключевых украинских производств по сборке боевых частей для беспилотников и ракет разных типов, а также бронемашин для ВСУ.

«Также предприятие осуществляет обработку и хранение взрывчатых веществ, используемых при производстве боеприпасов», — говорится в сообщении.

Кроме того, как утверждает российская сторона, объект использовался в качестве логистического центра. На его территории хранили и готовили к отправке военную продукцию, включая бронеавтомобили и БПЛА.

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Ранее Life.ru рассказывал об ударе ФАБ-3000 по пункту временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Кроме того, ФАБ-250-270 применили по опорному пункту теробороны у Коренька в Сумской области, а ФАБ-500 — по месту размещения подразделения Нацгвардии Украины в Доброполье.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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