Отдал рацию и умер: Боец ВС РФ подорвался на мине, спасая девочку-сироту из Константиновки

Российский штурмовик с позывным Бритва подорвался на мине, когда выносил на спине 10-летнюю девочку-сироту из Константиновки. Об этом журналистам рассказал командир подразделения Артур Бекбасаров. Военнослужащий успел пронести ребёнка почти через половину городской застройки.

«И в ночь он наступил на мину и подорвался», — сообщил офицер.

После взрыва боец передал девочке рацию, по которой она связалась с командованием. Благодаря этому операция продолжилась, и её удалось доставить в безопасное место. Штурмовики нашли несовершеннолетнюю одну в подвале. По имеющимся данным, её мать умерла, отца она не помнит, а бабушка и дедушка скончались от ран после попадания украинского беспилотника в их дом.

Почти месяц военные заботились о ребёнке: приносили еду, дарили подарки и охраняли укрытие. Как только появилась возможность, девочку эвакуировали.

Ранее Жительница Константиновки заявила, что некоторые семьи прятали детей от принудительной эвакуации, рассчитывая позднее выехать в Россию. По её словам, одного мальчика перевозили между районами в дорожной сумке, а скрывать несовершеннолетних было трудно из-за проверок и сообщений соседей.