Жительница Константиновки в ДНР Елена Седашова рассказала РИА «Новости», что местные семьи скрывали детей от принудительной эвакуации, которую проводили украинские власти. По её словам, одного из мальчиков даже перевозили между районами в дорожной сумке.

По словам Седашовой, многие родители, планировавшие в дальнейшем попасть на территорию России, не хотели отдавать детей для принудительной эвакуации и старались скрывать их. Она утверждает, что такие мероприятия проводили украинские полицейские совместно с волонтёрами.

«У меня девчонка жила чуть в другом районе, где много многоэтажек, и она тоже сына своего вывозила, завозила в дорожной сумке, муж на плечах заносил его», — сказала она.

Собеседница рассказала, что из-за риска проверок ребёнка приходилось перевозить из одного района в другой, используя дорожную сумку, чтобы не привлекать внимания. По её словам, прятать детей в квартирах было непросто, поскольку они не могли постоянно соблюдать тишину. Кроме того, Седашова заявила, что некоторые пожилые соседки сообщали украинским властям о том, где находятся несовершеннолетние.

Ранее жительница Константиновки рассказала, что во время контроля города украинскими войсками местным жителям якобы платили за сведения о семьях, скрывавших детей от принудительной эвакуации. По её словам, размер вознаграждения зависел от конкретного случая и мог достигать примерно тысячи долларов.