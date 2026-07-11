Вы наши родные: Эвакуированные из Константиновки жители со слезами на глазах благодарят бойцов

Военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск за три дня эвакуировали из Константиновки несколько групп мирных граждан общей численностью до 20 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бойцы «Южной» вывели из Константиновки 20 мирных граждан. Видео © Telegram / Минобороны России

Для вывода жителей военные разработали безопасные маршруты. На разных этапах эвакуации задействовали расчёты беспилотников, багги, мототранспорт и наземные робототехнические комплексы. По пути следования организовали питание, доставку воды и лекарств, при необходимости оказывали медицинскую помощь. Одна из эвакуированных женщин отметила, что дорога была трудной, но военные помогали на всём пути.

«Мы только этим и жили», — со слезами на глазах говорит жительница Константиновки, вспоминая долгие дни ожидания.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в освобождённой Константиновке дроноводы заметили на стене полуразрушенного здания самодельный плакат с надписью «Живёт семья с ребёнком». Сигнал помог военным обнаружить людей, которые укрывались внутри. С помощью беспилотника им сбросили рацию и объяснили порядок действий, после чего сопровождали до места эвакуации, где уже ждали автомобиль и медики. После выхода из опасной зоны спасённые не скрывали эмоций и поблагодарили военнослужащих за помощь.