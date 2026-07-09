Российские дроноводы заметили в Константиновке плакат и спасли семью с ребёнком

В освобождённой Константиновке российские военные с помощью беспилотника обнаружили семью с ребёнком, которая укрывалась в полуразрушенном доме. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дроноводы заметили сигнал в руинах и спасли людей. Видео © Минобороны РФ

На стене здания люди оставили самодельный плакат с надписью: «Живет семья с ребёнком». Написанное от руки сообщение помогло дроноводам заметить тех, кто нуждался в помощи. После обнаружения укрытия военные сбросили людям рацию и объяснили, как действовать дальше. Затем беспилотник сопровождал семью до места эвакуации.

Там людей уже ждали автомобиль, медики и помощь. После выхода из опасной зоны спасённым сообщили, что они находятся в безопасности. В Минобороны рассказали, что семья не ожидала скорой помощи и не скрывала эмоций после эвакуации. Люди поблагодарили военных за спасение.

Ранее офицер с позывным Лис рассказал, что украинские бойцы мешают эвакуации мирных жителей в Константиновке. Особенно тяжело приходится тем, кто решил остаться в городе и дождаться прихода российской армии — к ним у ВСУ отношение крайне жестокое.