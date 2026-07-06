Из Вишнёвого эвакуировали 500 человек из-за взрывов на складе боеприпасов

В городе Вишнёвом Киевской области из-за угрозы повторной детонации на складе, где хранились боеприпасы с обеднённым ураном, эвакуировали уже 500 человек. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По словам министра, ситуация в Киевской области остаётся сложной. Глава МВД добавил, что в Вишнёвом жителей начали вывозить с опасной территории из-за риска повторных взрывов на складе боеприпасов.