Из Вишнёвого эвакуировали 500 человек из-за взрывов на складе боеприпасов
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В городе Вишнёвом Киевской области из-за угрозы повторной детонации на складе, где хранились боеприпасы с обеднённым ураном, эвакуировали уже 500 человек. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
По словам министра, ситуация в Киевской области остаётся сложной. Глава МВД добавил, что в Вишнёвом жителей начали вывозить с опасной территории из-за риска повторных взрывов на складе боеприпасов.
Ранее Life.ru рассказывал, что одной из целей ночного удара ВС РФ по Киевской области был склад в городе Вишнёвое, где помимо прочего находились снаряды с обеднённым ураном. В связи с этим населённый пункт начали эвакуировать из-за резкого ухудшения качества воздуха. Владимир Зеленский утром сообщил, что ПВО Украины не смогла сбить ни одну баллистическую ракету во время ночной атаки ВС РФ.
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