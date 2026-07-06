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6 июля, 08:43

Из Вишнёвого эвакуировали 500 человек из-за взрывов на складе боеприпасов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

В городе Вишнёвом Киевской области из-за угрозы повторной детонации на складе, где хранились боеприпасы с обеднённым ураном, эвакуировали уже 500 человек. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По словам министра, ситуация в Киевской области остаётся сложной. Глава МВД добавил, что в Вишнёвом жителей начали вывозить с опасной территории из-за риска повторных взрывов на складе боеприпасов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что одной из целей ночного удара ВС РФ по Киевской области был склад в городе Вишнёвое, где помимо прочего находились снаряды с обеднённым ураном. В связи с этим населённый пункт начали эвакуировать из-за резкого ухудшения качества воздуха. Владимир Зеленский утром сообщил, что ПВО Украины не смогла сбить ни одну баллистическую ракету во время ночной атаки ВС РФ.

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Владимир Озеров
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