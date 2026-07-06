В Вишнёвом под Киевом фиксируют опасный уровень загрязнения воздуха после взрыва

В городе Вишнёвое Киевской области зафиксировано резкое ухудшение качества воздуха после взрывов на складе боеприпасов, где могли хранить снаряды с обеднённым ураном. Местным жителям рекомендовали оставаться дома и не открывать окна. Уровень загрязнения воздуха — 196 AQI PM2.5.

Жителям советуют выходить на улицу только в случае крайней необходимости, а также держать окна закрытыми, чтобы снизить воздействие загрязнённого воздуха. Кроме того, население предупредили о сохраняющейся угрозе повторной детонации боеприпасов.

Ранее стало известно, что в Вишнёвом Киевской области начали эвакуировать жителей после удара по складу боеприпасов. На объекте могли храниться в том числе кассетные боеприпасы и снаряды с обеднённым ураном.

Напомним, в ночь на 6 июля 2026 года российские войска нанесли массированный ответный удар по объектам на Украине. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетического сектора в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные цели были поражены, а удар стал ответом на террористические атаки киевского режима по российской гражданской инфраструктуре.