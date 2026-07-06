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6 июля, 07:38

«Искандер-М» и ракеты Х-101 поразили киевский завод по производству ЗРК С-300

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Одной из целей ночного удара российских войск по Киеву стало предприятие, где занимались производством и ремонтом зенитно-ракетных комплексов С-300. После попаданий на объекте более часа продолжались вторичные взрывы. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.

По территории предприятия были нанесены удары с применением баллистических ракет «Искандер-М» и крылатых ракет Х-101. После серии попаданий на объекте началась продолжительная детонация, которая, как сообщается, длилась свыше часа. Это может свидетельствовать о наличии на территории значительных запасов боеприпасов, ракет или других взрывоопасных компонентов.

Из-за пожара и продолжающихся взрывов жителям близлежащих районов рекомендовали не покидать помещения. Согласно данным спутниковой системы NASA FIRMS, на территории предприятия продолжают фиксироваться крупные очаги возгорания. Удар пришёлся не только по складам, но и по производственно-ремонтной инфраструктуре, задействованной в обслуживании и выпуске комплексов ПВО. В случае подтверждения этих данных восстановление таких мощностей может потребовать длительного времени.

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Ранее глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 6 июля российские войска выпустили по Киеву и Киевской области 68 ракет. После одного из ударов в городе Вишнёвое началась эвакуация жителей. Ракета попала в склад с боеприпасами.

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Милена Скрипальщикова
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