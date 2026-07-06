Зеленский заявил, что ВС РФ выпустили по Киеву и области 68 ракет

ВС РФ выпустили по Киеву и области 68 ракет в ходе ракетного удара РФ в ночь на понедельник, 6 июля. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Напомним, Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам ВСУ в Киеве и ряде областей Украины. В числе целей — бывший завод Петра Порошенко* «Кузница на Рыбальском», где выпускают катера для украинской армии. Кроме того, поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Подробнее о целях — в материале Life.ru.