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6 июля, 07:29

Зеленский заявил, что ВС РФ выпустили по Киеву и области 68 ракет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

ВС РФ выпустили по Киеву и области 68 ракет в ходе ракетного удара РФ в ночь на понедельник, 6 июля. Об этом заявил Владимир Зеленский.

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Напомним, Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам ВСУ в Киеве и ряде областей Украины. В числе целей — бывший завод Петра Порошенко* «Кузница на Рыбальском», где выпускают катера для украинской армии. Кроме того, поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Подробнее о целях — в материале Life.ru.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Александра Вишнякова
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