Разрушительная ночная атака ВС РФ вызвала блэкаут в шести областях Украины
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После ночной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в ряде регионов начались отключения электроэнергии. Об этом сообщает «Укрэнерго».
По данным компании, ограничения затронули Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. К примеру, на Сумщине без света остались 58 населённых пунктов. Людей просят пользоваться электроприборами лишь в интервале от 10:00 до 16:00.
Ранее в Вишнёвом под Киевом началась эвакуация после попадания ракеты в склад с боеприпасами. Сообщалось, что внутри могли находиться кассетные снаряды и боеприпасы с обеднённым ураном. Из-за этого местных жителей попросили не выходить на улицу и держать окна закрытыми. Со слов Зеленского, ПВО Украины не сбила ни 1 баллистическую ракету во время ночной атаки.
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