Разрушительная ночная атака ВС РФ вызвала блэкаут в шести областях Украины

После ночной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в ряде регионов начались отключения электроэнергии. Об этом сообщает «Укрэнерго».

По данным компании, ограничения затронули Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. К примеру, на Сумщине без света остались 58 населённых пунктов. Людей просят пользоваться электроприборами лишь в интервале от 10:00 до 16:00.