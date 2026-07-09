Украинские боевики не позволяют российским бойцам эвакуировать остающихся в Константиновке гражданских Об этом рассказал врио начальника штаба танкового батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Лис, слова которого приводит Минобороны РФ.

По его словам, штурмовые группы, встречая мирных жителей, стараются их вывести. При этом никаких коридоров для выхода людей противник не открывает. Особенно тяжело приходится тем, кто решил остаться в городе и дождаться прихода российской армии — к ним у ВСУ отношение крайне жестокое.

«Передовые штурмовые отряды, когда находят мирных жителей, пытаются их эвакуировать, если для этого есть возможность. Но, поверьте, врагу без разницы: он не делает различия между военнослужащими и мирными жителями», — подчекрнул он.

Офицер отметил, что в Константиновке ещё остаются отдельные небольшие группы украинских солдат. Их оттесняют к окраинам и уничтожают. После взятия города российские подразделения намерены закрепить успех и продвинуться дальше.

По словам Лиса, за городом оборона ВСУ выстроена уже слабее. В том числе потому, что российские войска взяли под огневой контроль пути снабжения противника. Подчинённые самого Лиса во время боёв работали с закрытых позиций и поддерживали наступление пехоты.

Ранее командир второго батальона 1465-го мотострелкового полка с позывным Агалу рассказал, что бойцы ВСУ пытались воевать в Константиновке, переодевшись в гражданскую одежду. Так они старались остаться незамеченными и уйти из города вместе с местными жителями. Российские военные вычисляли боевиков по внешним признакам и поведению.