Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались вести боевые действия в Константиновке, переодеваясь в гражданскую одежду и смешиваясь с мирными жителями. Об этом рассказал командир второго батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Агалу.

По словам военнослужащего, украинские военные использовали гражданскую одежду, чтобы оставаться незамеченными и покинуть город вместе с населением. Российские бойцы выявляли боевиков по внешним признакам и поведению.

«Они переодевались в гражданских, заходили к гражданским. Пытались потеряться с гражданскими. Ребята у нас действовали грамотно, выявляли противника, то есть по татуировкам выявляли. Трезубец их всегда выдавал, ну и было видно, что это не гражданский, по его действиям, повадкам», — рассказал Агалу в беседе с ТАСС.

Командир отметил, что военнослужащие обращали внимание не только на внешний вид, но и на поведение людей во время проверок. По его словам, подозрительных лиц удавалось обнаруживать и задерживать.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Константиновка потеряла статус одного из ключевых оборонительных узлов ВСУ. По словам полковника ЛНР Виталия Киселёва, на ситуацию повлияли удары по объектам снабжения и тыловой инфраструктуре. Повреждение логистических маршрутов, складов и объектов обеспечения осложнило возможности украинских подразделений. Эксперт заявил, что сочетание давления на линии боевого соприкосновения и проблем с обеспечением стало одной из причин ослабления обороны города.