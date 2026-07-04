ВС РФ двинулись на Дружковку после освобождения Константиновки

Подразделения, которые ранее заняли Константиновку, не сделали паузы и вместе с группировкой «Центр» двинулись дальше — теперь их цель Дружковка. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Он уточнил, что речь идёт о следующем укреплённом рубеже противника.

«В настоящее время воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки «Центр» с целью овладения следующим узлом обороны населённым пунктом Дружковка», — сказал он.

Также ранее президент России Владимир Путин во время визита в пункт управления группировки войск поручил обеспечить безопасность оставшихся в Константиновке жителей. Он обратил внимание, что в городе ещё находятся мирные люди, и распорядился сделать всё возможное для их эвакуации. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.