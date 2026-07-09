Львова-Белова взяла на контроль помощь спасённой в Константиновке девочке

Уполномоченный по правам детей в России Мария Львова-Белова рассказала о состоянии 10-летней Софии, которую российские военные эвакуировали из Константиновки после того, как девочка осталась без родителей. Сейчас ребёнок временно находится в детском учреждении. Рядом с девочкой находятся специалисты, которые оказывают ей психологическую и медицинскую помощь.

Львова-Белова рассказала о состоянии эвакуированной из Константиновки девочки. Видео © Telegram/ Мария Львова-Белова

«У Софии есть проблемы со зрением – уже провели осмотр офтальмолога, сейчас для неё изготавливают очки», — сообщила Львова-Белова.

Она также отметила, что специалисты вместе с профильными ведомствами ищут родственников и близких, которые смогут взять заботу о девочке на себя.

Ранее стало известно, что военнослужащие Южной группировки войск вывезли Софию из Константиновки. До эвакуации бойцы почти месяц помогали ребёнку: приносили продукты, привозили подарки и следили за безопасностью дома, где она находилась. По словам девочки, её мама умерла, а отца она не помнит. Бабушка и дедушка, которые находились рядом с ней, погибли после попадания беспилотника в дом.