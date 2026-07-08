Бойцы ВС РФ спасли из Константиновки девочку-сироту, которую охраняли месяц

Военные Южной группировки вывезли из Константиновки 10-летнюю девочку, которая потеряла родителей. Об этом сообщило Минобороны России.

Бойцы взяли шефство над Софией: помогали продуктами, дарили подарки, охраняли дом, где она жила. Когда появилась возможность безопасно вывезти ребёнка, военные, которые почти месяц заботились о девочке, эвакуировали её. Сейчас она в безопасности.

«Военнослужащие Южной группировки войск эвакуировали из Константиновки 10-летнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей», — говорится в сообщении.

София рассказала, что мама у неё умерла, папу она не помнит. Бабушки и дедушки, которые были ранены из-за попадания украинского дрона в дом, тоже уже нет в живых.

Ранее президент России Владимир Путин назвал освобождение Константиновки ключевым шагом на пути к полному контролю над Донецкой Народной Республикой. На совещании в пункте управления Объединённой группировки войск он отметил, что взятие города силами группировки «Южная» открывает возможности для продвижения к Краматорску и Славянску, а также создаёт условия для работы по другим укрепрайонам в Донбассе.