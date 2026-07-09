Жительница Константиновки Юлия Пономарёва заявила РИА «Новости», что во время нахождения населённого пункта под контролем украинских войск местным жителям выплачивали вознаграждение за информацию о семьях, скрывавших детей от принудительной эвакуации.

По словам беженки, размер таких выплат мог составлять около одной тысячи долларов, хотя, как она утверждает, суммы отличались в зависимости от конкретного случая.

«За то, что если сдают семьи с детьми, если соседи стучат, где живёт ребёнок, да, платили… Говорят, по-разному, могли дать около тысячи долларов — кому-то меньше, кому-то больше», — рассказала Пономарева.

Она также заявила, что многие родители скрывали детей и не жили по адресу официальной регистрации, чтобы избежать их вывоза вглубь территории Украины.

По утверждению собеседницы агентства, информация о возможности сообщить о местонахождении ребёнка за вознаграждение распространялась через социальные сети и другие каналы.

«Номер полиции есть везде, эвакуация по всем группам, по социальным сетям везде. Вы туда звоните, говорите: «Я хочу сообщить про ребенка за вознаграждение», — добавила беженка.

Ранее местный житель Константиновки рассказал, что с 2025 года украинские боевики по приказу командования расстреливали мирных жителей, а весной того же года дрон ВСУ атаковал автобус с людьми, ранив водителя и пассажиров. Мужчина также сообщил, что ранее ВСУ били по жилым кварталам и обвиняли в этом российские войска.