Украинские боевики ещё в 2025 году получили от командования приказ расстреливать мирных жителей в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель после освобождения города. Он попросил журналистов не называть его имя, так как на Украине у него остались родственники.

Мужчина поделился, что с 2023 года украинские военные без всякой причины били по мирным кварталам Константиновки с территории промышленной зоны. При этом в налётах они обвиняли российские войска, «утка» подхватывалась западными журналистами. А с 2025 года, по его словам, ситуация ухудшилась — ВСУ открыто убивали местное население.

«Миномёт работал, работал. Это усугубилось в 2025-м. Но тогда уже резко, я так понимаю, подтянулись наши (российские войска — прим. LIfe.ru) на ягодку (посёлок Ягодное ДНР — прим. Life.ru), ну вот они уже получили приказ, как мы слышали, расправляться с мирным населением, и били артиллерией», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что весной 2025 года ВСУ ударили дроном по автобусу, который перевозил людей на работу. Тяжёлые ранения получил водитель и несколько пассажиров. Сгоревший общественный транспорт до сих пор так и стоит на дороге, рассказал беженец.

Напомним, 3 июля стало известно об освобождении Константиновки от украинских солдат. Командир второго батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Агалу рассказал, что в последние дни боевики ВСУ переодевались в гражданскую одежду и пытались покинуть населённый пункт вместе с беженцами.