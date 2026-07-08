Украина отказалась забирать тела погибших военных ВСУ, оставшихся в Константиновке. Их придётся хоронить России. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

Потери ВСУ в этом городе исчисляются тысячами. Сколько тел до сих пор под завалами — неизвестно. Хоронить их, как уже было в Артёмовске, Авдеевке и на Курщине, придётся российской стороне.

«В конечном итоге хоронить их придётся российской стороне, как это уже было в Артёмовске, в Авдеевке и на Курщине», — сказал собеседник агентства.