Киевская сторона отвергла предложение о передаче останков погибших военнослужащих в Константиновке (ДНР). Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала позицию украинских властей отказом, не имеющим аналогов в истории.

В эфире радио Sputnik дипломат подчеркнула, что ни одно социальное образование или группа никогда не оставляла своих павших. «Нет такого образования... которое бы своих не забирало», — привела она оценку ситуации.

Захарова обратила внимание на глубину морального падения. Даже во времена, предшествовавшие возникновению мировых религий, люди не бросали тела убитых соплеменников, отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Минобороны России ранее предлагало провести гуманитарную акцию в Константиновке. Планировалось, что мероприятие пройдет 6 июля с полудня до 18:00 по московскому времени. Однако киевский режим от инициативы отказался. В российском оборонном ведомстве такое поведение расценили как очередное свидетельство отношения к собственным военным. Там указали, что противник воспринимает личный состав исключительно как расходный материал.