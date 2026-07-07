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7 июля, 11:34

Лавров: Киев спишет погибших ВСУшников в Константиновке как пропавших без вести

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Лучшим ответом на вопрос о статусе освобождённой Константиновки в ДНР стало приглашение Минобороны РФ к украинской стороне забрать тела своих погибших военнослужащих. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Аддис-Абебе.

«Что касается вашего вопроса о статусе Константиновки, мне кажется, лучшим ответом является приглашение, которое наши военные адресовали украинской стороне, — приехать в Константиновку и забрать тела погибших украинских военнослужащих», — отметил Лавров.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Киев отклонил это предложение. По его оценке, отказ Украины забрать тела своих погибших военнослужащих в очередной раз подтверждает, что Киеву не нужны ни живые, ни мёртвые украинцы. Он считает, что родным этих солдат правду не расскажут.

«И, скорее всего, это [потери в Константиновке — Прим. Life.ru] будет списано на пропажу без вести, так скажем», — заключил глава внешнеполитического ведомства.

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Напомним, после освобождения Константиновки Минобороны России предложило Украине прекратить обстрелы и забрать тела погибших, но Киев отказался, что в Москве расценили как пренебрежение судьбой своих военных и стремление сохранить образ «побед». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленскому украинцы не нужны — ни мёртвые, ни живые.

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Анастасия Никонорова
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