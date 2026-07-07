Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 10:16

Лавров назвал приглашение забрать тела из Константиновки лучшим ответом Киеву

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Отказ Киева забрать тела погибших военнослужащих из Константиновки (ДНР) подтверждает безразличие властей Украины к собственной армии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, лучшим ответом на вопрос о статусе населённого пункта является приглашение, которое наши военные адресовали противнику — приехать в Константиновку и забрать тела погибших.

«Украина, отказавшись забирать тела погибших в Константиновке, подтверждает, что ни живые, ни мёртвые ей не нужны», — заявил Лавров.

Минобороны показало видео с пленными ВСУ: «Мы в Константиновке, но есть нюанс»
Минобороны показало видео с пленными ВСУ: «Мы в Константиновке, но есть нюанс»

Напомним, что после освобождения Константиновки Минобороны России предложило Украине прекратить обстрелы города и забрать тела погибших, но Киев отказался, что в Москве расценили как пренебрежение судьбой своих военных и попытку сохранить образ «побед». Официальный представитель МИД Мария Захарова в свою очередь заявила, что киевскому главарю Владимиру Зеленскому украинцы не нужны — ни мёртвые, ни живые.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Лавров
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar