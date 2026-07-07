Отказ Киева забрать тела погибших военнослужащих из Константиновки (ДНР) подтверждает безразличие властей Украины к собственной армии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, лучшим ответом на вопрос о статусе населённого пункта является приглашение, которое наши военные адресовали противнику — приехать в Константиновку и забрать тела погибших.

«Украина, отказавшись забирать тела погибших в Константиновке, подтверждает, что ни живые, ни мёртвые ей не нужны», — заявил Лавров.