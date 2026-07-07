Лавров назвал приглашение забрать тела из Константиновки лучшим ответом Киеву
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Отказ Киева забрать тела погибших военнослужащих из Константиновки (ДНР) подтверждает безразличие властей Украины к собственной армии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, лучшим ответом на вопрос о статусе населённого пункта является приглашение, которое наши военные адресовали противнику — приехать в Константиновку и забрать тела погибших.
«Украина, отказавшись забирать тела погибших в Константиновке, подтверждает, что ни живые, ни мёртвые ей не нужны», — заявил Лавров.
Напомним, что после освобождения Константиновки Минобороны России предложило Украине прекратить обстрелы города и забрать тела погибших, но Киев отказался, что в Москве расценили как пренебрежение судьбой своих военных и попытку сохранить образ «побед». Официальный представитель МИД Мария Захарова в свою очередь заявила, что киевскому главарю Владимиру Зеленскому украинцы не нужны — ни мёртвые, ни живые.
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