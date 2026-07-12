Российские войска поразили пункт временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Изнанка».

ВС России ударили ФАБ-3000 по пункту дислокации бригады ВСУ под Ореховом. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

Для атаки применили трёхтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000. На опубликованной записи видны мощная взрывная волна и высокий столб тёмно-серого дыма, поднявшийся над местом попадания.

Кроме того, пять боеприпасов ФАБ-250-270 направили по опорному пункту украинской территориальной обороны возле населённого пункта Коренек в Сумской области. Ещё четыре ФАБ-500 использовали против места размещения подразделения Национальной гвардии Украины в Доброполье.

Ранее сообщалось, что российские военные с использованием ударных беспилотников «Герань» атаковали склад вооружения ВСУ в населённом пункте Кучиновка Сновского района Черниговской области. Ангар использовался киевским режимом для хранения дронов и комплектующих к ним.