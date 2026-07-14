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14 июля, 06:29

ВС России ударили по поставщику компонентов для ракет «Нептун» и «Гром» в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские войска поразили киевское предприятие ГП «Радиоизмеритель». По данным Минобороны РФ, оно поставляло детали для украинских ракетных комплексов.

В ведомстве назвали объект одним из ключевых производителей агрегатов, электронных узлов и компонентов, используемых при сборке управляемых ракет «Нептун-МД», а также комплексов FP-7, FP-9 и «Гром-2». Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

«Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ-компоненты для авиастроения», — говорится в сообщении.

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Этой же ночью российские войска в ходе группового удара поразили предприятие «Киев-79» компании «Укр армо тех» в Киеве. Эта площадка считалась одним из ключевых украинских производств по сборке боевых частей для беспилотников и ракет разных типов, а также бронемашин для ВСУ.

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Владимир Озеров
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