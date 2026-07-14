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14 июля, 06:56

ВС РФ нанесли удар по танкеру, идущему из Черноморска в Одессу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bob63

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bob63

Российские военнослужащие поразили танкер, следовавший из Черноморска в Одессу. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Также поражён танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса», — сообщили в ведомстве.

Название судна, характер груза и сведения о последствиях удара не приводятся. А в Одесской области российские силы атаковали порт Южный. Поражены объекты, задействованные в приёме топлива для ВСУ, а также семь резервуаров с горюче-смазочными материалами. На контейнерном терминале удар пришёлся по сухогрузу во время разгрузки военных грузов.

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Ранее в Ростовской области при заходе в Азово-Черноморский канал был повреждён пустой танкер. Пожар локализовали, пострадавших и угрозы разлива нефтепродуктов нет. Из-за найденных обломков дрона временно ограничили движение на участке трассы М-4 «Дон».

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Владимир Озеров
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