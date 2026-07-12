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Регион
12 июля, 03:41

Атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область привела к повреждению танкера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Dechev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Dechev

Украинские беспилотники ночью атаковали Ростовскую область, в результате чего был повреждён танкер при заходе в Азово-Черноморский канал. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, системы ПВО перехватили более 20 дронов.

«В результате атаки БПЛА повреждён танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет», — говорится в сообщении.

Атака затронула несколько территорий региона. Беспилотники были замечены над Таганрогом и Каменском-Шахтинским, Азовским, Неклиновским, Тарасовским и Миллеровским районами, а также в районе Таганрогского залива.

Кроме того, на федеральной трассе М-4 «Дон» на 885-м километре дороги в южном направлении обнаружили обломки беспилотника. Движение на участке временно ограничили, территорию взяли под охрану. Автомобильный поток направили через посёлок Тарасовский, а к работе приступили сапёры.

Армия России контролирует воздушное пространство Алексеево-Дружковки
Армия России контролирует воздушное пространство Алексеево-Дружковки

Ранее Life.ru писал, что силами противовоздушной обороны группировки войск «Восток» в Запорожской области пресечена массированная атака БПЛА ВСУ. Группы воздушного прикрытия засекли приближение нескольких групп беспилотников противника, в составе которых были разведывательные и ударные дроны, а также тяжёлые гексакоптеры. Расчёты воздушного прикрытия последовательно уничтожали воздушные цели на подлёте к позициям подразделений группировки «Восток», не позволив противнику провести разведку и нанести удары по передовым позициям наших подразделений.

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Тимур Хингеев
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