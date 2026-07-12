Российские военные отразили массированную атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области

Силами противовоздушной обороны группировки войск «Восток» в Запорожской области пресечена массированная атака БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ), информирует Минобороны России. В ведомстве сообщили, что группы воздушного прикрытия засекли приближение нескольких групп беспилотников противника, в составе которых были разведывательные и ударные дроны, а также тяжёлые гексакоптеры.

«Расчёты воздушного прикрытия последовательно уничтожали воздушные цели на подлёте к позициям подразделений группировки «Восток», не позволив противнику провести разведку и нанести удары по передовым позициям наших подразделений», — уточнили в ведомстве.

В ходе отражения атаки были установлены места размещения антенн управления БПЛА, станций спутниковой связи и пунктов управления ВСУ. Координаты выявленных объектов переданы огневым средствам группировки, после чего наземная инфраструктура противника была уничтожена.

Ранее попытка сосредоточить технику для последующего наступления на позиции российских войск была сорвана после воздушной разведки, проведённой оператором БПЛА младшим лейтенантом Андреем Ивановым. Военнослужащий выполнял разведку на одном из тактических направлений, одновременно занимаясь поиском целей и корректировкой огня российских артиллерийских и танковых подразделений. Во время полёта беспилотника он выявил замаскированное скопление техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). После передачи координат Иванов продолжил сопровождать операцию с воздуха, корректируя огонь и ведя видеофиксацию поражения целей.