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12 июля, 00:43

Боец Иванов обнаружил и уничтожил подготовленную к наступлению технику ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Попытка сосредоточить технику для последующего наступления на позиции российских войск была сорвана после воздушной разведки, проведённой оператором БПЛА младшим лейтенантом Андреем Ивановым. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Военнослужащий выполнял разведку на одном из тактических направлений, одновременно занимаясь поиском целей и корректировкой огня российских артиллерийских и танковых подразделений. Во время полёта беспилотника он выявил замаскированное скопление техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). После передачи координат Иванов продолжил сопровождать операцию с воздуха, корректируя огонь и ведя видеофиксацию поражения целей. Цели были уничтожены артиллерийскими расчётами.

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Ранее Life.ru писал, что украинское командование отправляет разрозненные группы солдат в разрушенную Константиновку исключительно для создания видимости удержания позиций. Противник оказался в городе в безвыходном положении: командование бросает личный состав ради отчётов, не считаясь с потерями. При этом военнослужащие, запертые в подвалах и руинах, не могут объективно оценивать обстановку.

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Тимур Хингеев
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