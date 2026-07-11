«Кидают на убой»: Командование ВСУ использует солдат в Константиновке ради красивых отчётов

Украинское командование отправляет разрозненные группы солдат в разрушенную Константиновку исключительно для создания видимости удержания позиций. Об этом ТАСС рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки с позывным Бизон.

По его словам, противник оказался в городе в безвыходном положении: командование бросает личный состав ради отчётов, не считаясь с потерями. При этом военнослужащие, запертые в подвалах и руинах, не могут объективно оценивать обстановку и передавать информацию наверх.

«В мышеловке уже всё, на убой их кидают, чтобы по максимуму делать вид, что они там что-то контролируют, какую-то информацию передают. Но информации от их людей уже почти и нет, так как они сидят непосредственно в подвалах, руинах, они ничего не слышат, ничего не видят даже», — рассказал комбат.

Напомним, 3 июля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные на протяжении многих лет создавали в Константиновке мощный укреплённый район, постоянно модернизируя и дооснащая позиции. По его словам, взятие этого города, являвшегося ключевым транспортным хабом, открыло российским силам южные рубежи краматорско-славянской агломерации и значительно расширило тактические возможности для дальнейшего продвижения в направлении Славянска и Краматорска.