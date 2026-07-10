Армия России продвинулась на Славянском направлении — бои идут уже в Малиновке

Ситуация на Славянском направлении накаляется: как передаёт Telegram-канал «Иди и смотри», подразделения ВС России продолжают теснить противника. Эпицентром событий стала Малиновка, где сейчас идут ожесточённые бои, а ВСУ пытаются сдержать натиск встречными ударами.

Ранее в отдельных районах Краматорска и Славянска ВСУ ввели обязательную эвакуацию семей с детьми. Речь идёт о территориях, контролируемых ВСУ в части ДНР. В конце 2025 года Министерство развития территорий Украины сообщало, что с июня из прифронтовых районов вывезли почти 147 тысяч человек. Эвакуацию организовали из Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей.