В Донецкой Народной Республике появится новая государственная награда, посвящённая освобождению Константиновки. Медалью планируют отмечать военнослужащих и участников операции, которые проявили мужество в ходе боёв за город. О решении учредить награду сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, медаль «За освобождение Константиновки» станет знаком признательности тем, кто действовал в сложных условиях и прокладывал путь к победе под огнём. Глава региона отметил, что награждать будут людей, проявивших исключительную доблесть в боях за город, который, по его словам, был превращён Киевом в укреплённый район.

«Эта награда станет не просто знаком отличия, а символом несгибаемой воли русского солдата», – заявил Пушилин.

Он также подчеркнул историческое значение Константиновки для Донбасса, напомнив, что именно на местном предприятии в 1937 году изготовили рубиновое стекло для звёзд Московского Кремля. По словам главы ДНР, этот факт показывает связь города с историей страны.

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки.

Ранее Life.ru писал, что военный эксперт предупредил о возможных попытках Киева ответить после потери Константиновки. Андрей Марочко заявил, что освобождение города изменило ситуацию перед саммитом НАТО в Анкаре и осложнило положение украинского руководства. По его словам, Киеву потребуется искать способы изменить информационный фон после потери важного направления.