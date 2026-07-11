«Серьёзнейший укрепрайон»: Глава ДНР раскрыл, как долго Украина готовила Константиновку к обороне

Украинские военные много лет возводили оборонительные сооружения в Константиновке. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.

«Это серьёзнейший укрепрайон, который создавался противником долгие годы, менялись, дооснащались позиции», — сказал он.

В более раннем интервью этому же агентству он уже отмечал, что взятие города открыло российским силам выход на южные рубежи краматорско-славянской агломерации. Глава ДНР подчеркнул, что Константиновка выполняла функции ключевого транспортного хаба, и теперь этот узел полностью утрачен для ВСУ. По его оценке, для нашей армии освобождение этого населённого пункта расширило спектр тактических манёвров и фактически распахнуло южные ворота в направлении Славянска и Краматорска.

Ранее в ДНР решили учредить государственную награду, посвящённую освобождению Константиновки. Медалью «За освобождение Константиновки» намерены отмечать бойцов и участников операции, проявивших мужество в боях за город. По словам Пушилина, награда станет знаком признательности тем, кто действовал в тяжелейших условиях и прокладывал путь к победе под огнём.