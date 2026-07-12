Система противовоздушной обороны Киева не способна эффективно противостоять новым российским ударам. Об этом пишет французская газета Le Monde.

По информации издания, во время атаки 6 июля украинские средства ПВО не перехватили ни одной баллистической ракеты. Аналогичная ситуация, по данным газеты, повторилась при атаке 11 июля. Основной причиной неудач, как признался украинский полковник, выступает острая нехватка зенитных комплексов Patriot и ракет к ним. Особую опасность для ПВО Украины представляют реактивные беспилотники. Le Monde отмечает, что их практически невозможно сбить из-за высокой скорости и большой высоты полёта.

На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Киеву лицензии на производство Patriot, однако, как пишет Bloomberg, запуск производства потребует длительного времени и не позволит Украине оперативно пополнить арсеналы.

Ранее итальянское издание L'AntiDiplomatico отмечало, что удар ВС РФ по Киеву развеял западные иллюзии относительно надёжности украинской системы ПВО. По мнению автора, заявления Москвы приобрели более жёсткий характер и стали прямым предупреждением о том, что западные поставки оружия не способны изменить расклад сил. Отмечалось, что российское военное ведомство продолжит наносить удары по военным объектам, независимо от поставок западного вооружения. В материале также подчёркивалось, что надежды Киева на укрепление ПВО за счёт западных систем пока не оправдываются.