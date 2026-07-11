Зеленский пожаловался, что ПВО Украины не смогла сбить ни одну российскую ракету

Глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что системы противовоздушной обороны страны не смогли перехватить баллистические ракеты во время ночной атаки на Киев. После этого он вновь обратился к западным партнёрам за помощью. Об этом он сообщили в своём Telegram-канале.

По словам Зеленского, минувшей ночью по Киеву были выпущены шесть баллистических ракет, однако украинским расчётам ПВО не удалось уничтожить ни одну из них.

«Ожидаем от партнёров выполнения обещаний по пакетам поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено во время заседания НАТО», — написал он.

Отдельно он упомянул вопрос поставок комплексов Patriot и призвал быстрее продвигаться в вопросе получения лицензий на их производство. Зеленский также вновь потребовал от западных стран выполнить обещания по оказанию военной поддержки для усиления защиты воздушного пространства Украины.

Ранее сообщалось о серии ударов по объектам на территории Украины с применением высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. Основными целями стали промышленные объекты в Киеве и портовая инфраструктура Одессы.