Минувшей ночью Вооружённые Силы России реализовали серию высокоточных ударов по украинским военным объектам. Применялись дальнобойные средства наземного и воздушного базирования, а также ударные БПЛА. Основными целями стали промышленные площадки в столице и стратегические порты Одессы. Подробнее об ударах — в материале Life.ru.

В Киеве под прицел попали производственные мощности, выпускающие беспилотники. В частности, пострадало ООО «Аэродрон», где разрабатывали тяжелые летательные аппараты моделей «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».

Вторым разрушенным объектом стало ЧАО «Фанплит». Там собирали дроны «Файер Пойнт-2», способные преодолевать до 200 километров, и готовили комплектующие для боевых частей. Данная площадка была замаскирована под выпуск мебельной продукции, чтобы легально перемещать грузы и избегать обнаружения.

Параллельно огонь велся по портовой инфраструктуре Одесской области. В Черноморске и Южном повреждены хранилища горюче-смазочных материалов, а также площадки, предназначенные для перевалки армейского снабжения.

В Измаиле поражены ключевые узлы снабжения на Дунае. Ударами выведены из строя насосные станции перекачки горючего, наливные эстакады, склады с техникой и пункты управления.

Данные атаки существенно осложнили логистику противника. Уничтожение производственной базы дронов и запасов ГСМ на юге наносит серьезный ущерб оперативным возможностям украинских формирований.

Напомним, в ночь на 11 июля Вооружённые силы РФ организовали масштабную атаку, используя высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Также в операции участвовали ударные беспилотники. Основными целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве. Как уточнили в российском Министерстве обороны, данные заводы активно использовались для сборки и содержания дронов средней и большой дальности.