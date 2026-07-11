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11 июля, 07:49

Украинская ПВО «проспала» самый важный удар: что сгорело в Киеве этой ночью

ВС РФ нанесли удары по объектам ВПК в Киеве и портам Одесской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Минувшей ночью Вооружённые Силы России реализовали серию высокоточных ударов по украинским военным объектам. Применялись дальнобойные средства наземного и воздушного базирования, а также ударные БПЛА. Основными целями стали промышленные площадки в столице и стратегические порты Одессы. Подробнее об ударах — в материале Life.ru.

В Киеве под прицел попали производственные мощности, выпускающие беспилотники. В частности, пострадало ООО «Аэродрон», где разрабатывали тяжелые летательные аппараты моделей «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».

Вторым разрушенным объектом стало ЧАО «Фанплит». Там собирали дроны «Файер Пойнт-2», способные преодолевать до 200 километров, и готовили комплектующие для боевых частей. Данная площадка была замаскирована под выпуск мебельной продукции, чтобы легально перемещать грузы и избегать обнаружения.

Параллельно огонь велся по портовой инфраструктуре Одесской области. В Черноморске и Южном повреждены хранилища горюче-смазочных материалов, а также площадки, предназначенные для перевалки армейского снабжения.

В Измаиле поражены ключевые узлы снабжения на Дунае. Ударами выведены из строя насосные станции перекачки горючего, наливные эстакады, склады с техникой и пункты управления.

Данные атаки существенно осложнили логистику противника. Уничтожение производственной базы дронов и запасов ГСМ на юге наносит серьезный ущерб оперативным возможностям украинских формирований.

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Напомним, в ночь на 11 июля Вооружённые силы РФ организовали масштабную атаку, используя высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Также в операции участвовали ударные беспилотники. Основными целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве. Как уточнили в российском Министерстве обороны, данные заводы активно использовались для сборки и содержания дронов средней и большой дальности.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Оксана Попова
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