Удар по порту Черноморск: Уничтожены резервуары с горючим, которое везли для ВСУ
ВС РФ поразили резервуары с ГСМ и объекты в порту Черноморск
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Российские подразделения в ходе ночной операции нанесли результативный удар по припортовой инфраструктуре в Одесской области. Целью стал порт Черноморск, который ведомство назвало «ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ».
Согласно данным Министерства обороны РФ, объект использовался для обработки контейнерных, зерновых и сыпучих грузов. Именно через этот терминал проходила значительная часть экспортных потоков Украины.
В результате атаки повреждены резервуары, предназначенные для хранения топлива. Также выведена из строя инфраструктура, задействованная для разгрузки и складирования военных поставок.
Представители оборонного ведомства подтвердили факт успешного поражения указанных целей. Это действие напрямую направлено на пресечение каналов снабжения украинских формирований.
Последствия удара существенно затруднят логистику противника в регионе, ограничивая возможности приёма новых партий техники и ГСМ. Вероятно, в ближайшее время активность в данном секторе будет значительно снижена.
Ранее стало известно, что боеприпасы на Украине размещали в жилой застройке не только в Вишнёвом под Киевом, но и в Павлограде на юго-востоке страны. В Павлограде такая практика закончилась взрывом и последующей детонацией. После происшествия мины разлетались в квартиры, а в домах рядом не осталось целых окон.
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