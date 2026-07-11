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11 июля, 07:18

Удар по порту Черноморск: Уничтожены резервуары с горючим, которое везли для ВСУ

ВС РФ поразили резервуары с ГСМ и объекты в порту Черноморск

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

Российские подразделения в ходе ночной операции нанесли результативный удар по припортовой инфраструктуре в Одесской области. Целью стал порт Черноморск, который ведомство назвало «ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ».

Согласно данным Министерства обороны РФ, объект использовался для обработки контейнерных, зерновых и сыпучих грузов. Именно через этот терминал проходила значительная часть экспортных потоков Украины.

В результате атаки повреждены резервуары, предназначенные для хранения топлива. Также выведена из строя инфраструктура, задействованная для разгрузки и складирования военных поставок.

Представители оборонного ведомства подтвердили факт успешного поражения указанных целей. Это действие напрямую направлено на пресечение каналов снабжения украинских формирований.

Последствия удара существенно затруднят логистику противника в регионе, ограничивая возможности приёма новых партий техники и ГСМ. Вероятно, в ближайшее время активность в данном секторе будет значительно снижена.

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Ранее стало известно, что боеприпасы на Украине размещали в жилой застройке не только в Вишнёвом под Киевом, но и в Павлограде на юго-востоке страны. В Павлограде такая практика закончилась взрывом и последующей детонацией. После происшествия мины разлетались в квартиры, а в домах рядом не осталось целых окон.

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Оксана Попова
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