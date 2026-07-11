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11 июля, 05:11

Огненный рейд: Российские ракеты разгромили порты и военные заводы Украины

Войска РФ атаковали пункты хранения военных грузов в Одессе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

В ночь на 11 июля Вооружённые силы РФ организовали масштабную атаку, используя высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Также в операции участвовали ударные беспилотники.

Основными целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве. Как уточнили в российском Министерстве обороны, данные заводы активно использовались для сборки и содержания дронов средней и большой дальности.

В ведомстве подчеркнули эффективность нанесённого огневого поражения. Все намеченные объекты, задействованные в оборонном секторе, оказались выведены из строя.

Помимо столичных промышленных площадок, под прицелом оказались портовые зоны Одесской области. Удары пришлись по инфраструктуре Черноморска, Измаила и самого областного центра.

На данных территориях располагались узлы, обеспечивавшие доставку и хранение иностранных военных грузов. Помимо вооружения, там находились запасы горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.

На текущий момент представители профильного ведомства подтверждают успешное выполнение поставленных боевых задач. Информация о последствиях уточняется.

Серия взрывов прогремела в Киеве, ВС РФ нанесли удары по украинским объектам
Серия взрывов прогремела в Киеве, ВС РФ нанесли удары по украинским объектам

Ранее стало известно, что боеприпасы на Украине размещали в жилой застройке не только в Вишнёвом под Киевом, но и в Павлограде на юго-востоке страны. В Павлограде такая практика закончилась взрывом и последующей детонацией. После происшествия мины разлетались в квартиры, а в домах рядом не осталось целых окон.

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Оксана Попова
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