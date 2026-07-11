Серия взрывов прогремела в Киеве, ВС РФ нанесли удары по украинским объектам

Серия взрывов прогремела в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости». Армия России нанесла удары по украинским объектам. По предварительным данным, по украинской столице был нанесён ракетный удар.

Сильный пожар был зафиксирован в нежилом объекте в Днепровском районе. В Дарницком районе загорелась трансформаторная подстанция.

Взрывы также прогремели в городе Ильичёвске Одесской области, где расположен один из крупнейших портов на Чёрном море.

Серия ударов нанесена по Запорожью, Сумам и городу Нежин в Черниговской области. Под ударом также оказался город Апостолово в Днепропетровской области. В нём находится крупный железнодорожный узел.

Ранее стало известно, что боеприпасы на Украине размещали в жилой застройке не только в Вишнёвом под Киевом, но и в Павлограде на юго-востоке страны. В Павлограде такая практика закончилась взрывом и последующей детонацией. После происшествия мины разлетались в квартиры, а в домах рядом не осталось целых окон.