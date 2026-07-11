Армия России последними ударами по объектам в Киеве продемонстрировала способность усиливать давление на Киев. Такое мнение высказал военный эксперт, член Ассоциации журналистов БРИКС Лукас Лейроз в статье для Strategic Culture.

Он отметил, что действия Москвы расходятся с попытками ряда западных стран представить Украину как участника конфликта, способного добиться перелома. По мнению Лейроза, Россия продолжает сохранять преимущество в военной сфере и самостоятельно определяет возможности дальнейшей эскалации.

Автор публикации также указал на изменение характера российских дальнобойных атак. По его оценке, Москва в последнее время перешла к более интенсивному применению подобных средств, что свидетельствует о корректировке тактики.

Ранее Life.ru писал, что с 4 по 10 июля российские военные нанесли один массированный и шесть групповых ударов по ключевым объектам Украины. Уничтожены предприятия военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, склады с боеприпасами, логистические центры и завод, где производили крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Также разрушены места производства и хранения беспилотников дальнего действия и их компонентов. Уничтожены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.