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10 июля, 21:39

SC: Удары ВС России по Киеву стали сигналом для Украины и Запада

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giovanni Cancemi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giovanni Cancemi

Армия России последними ударами по объектам в Киеве продемонстрировала способность усиливать давление на Киев. Такое мнение высказал военный эксперт, член Ассоциации журналистов БРИКС Лукас Лейроз в статье для Strategic Culture.

Он отметил, что действия Москвы расходятся с попытками ряда западных стран представить Украину как участника конфликта, способного добиться перелома. По мнению Лейроза, Россия продолжает сохранять преимущество в военной сфере и самостоятельно определяет возможности дальнейшей эскалации.

Автор публикации также указал на изменение характера российских дальнобойных атак. По его оценке, Москва в последнее время перешла к более интенсивному применению подобных средств, что свидетельствует о корректировке тактики.

Логистика ВСУ оказалась под ударом из-за уничтожения АЗС на Украине
Логистика ВСУ оказалась под ударом из-за уничтожения АЗС на Украине

Ранее Life.ru писал, что с 4 по 10 июля российские военные нанесли один массированный и шесть групповых ударов по ключевым объектам Украины. Уничтожены предприятия военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, склады с боеприпасами, логистические центры и завод, где производили крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Также разрушены места производства и хранения беспилотников дальнего действия и их компонентов. Уничтожены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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