Российские военные приступили к уничтожению автозаправочных станций, расположенных на трассе между Киевом и Черниговом. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

«Украинские ресурсы сообщают, что российские войска начали уничтожение АЗС между Черниговом и Киевом», — сообщил собеседник.

Он также отметил, что сами военнослужащие ВСУ признают серьёзность ситуации, поскольку ликвидация этих АЗС способна нанести существенный урон логистике, которая выстраивалась годами. По некоторым данным, после серии ударов российских сил в Черниговской области практически не осталось работающих автозаправочных станций.

Напомним, что ранее российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов по ключевым военным объектам Украины за минувшую неделю. Атаки высокоточным оружием и ударными дронами стали прямым ответом на террористические действия киевского режима против гражданской инфраструктуры на российской территории. Огневому поражению подверглись стратегически важные цели, включая объекты оборонной промышленности, вражеские аэродромы, склады боеприпасов и крупные логистические центры.