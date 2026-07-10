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10 июля, 16:00

В Кривом Роге заявили о повреждении инфраструктуры после взрывов

Обложка © Telegram / Свой Кривой Рог

Обложка © Telegram / Свой Кривой Рог

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры после взрыва в городе. Информация появилась в его официальном Telegram-канале.

В Кривом Роге повреждён объект инфраструктуры. Видео © Telegram / Свой Кривой Рог

Подробности инцидента чиновник не привёл, уточнив лишь, что на месте уже работают экстренные и коммунальные службы. О масштабах разрушений и возможных пострадавших не сообщается. Кривой Рог является крупным промышленным центром Днепропетровской области на юго-востоке Украины.

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Напомним, что ВС РФ нанесли серию мощных ударов по стратегическим объектам на территории Украины. В Минобороны отчитались об итогах боевой работы за прошедшую неделю. Как уточнили в ведомстве, с 4 по 10 июля был выполнен один массированный и шесть групповых ударов. Атаки производились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В оборонном ведомстве подчеркнули, что данные действия стали ответом на попытки киевского режима нанести урон гражданской инфраструктуре России.

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Юлия Сафиулина
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