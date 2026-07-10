В Кривом Роге заявили о повреждении инфраструктуры после взрывов

Подробности инцидента чиновник не привёл, уточнив лишь, что на месте уже работают экстренные и коммунальные службы. О масштабах разрушений и возможных пострадавших не сообщается. Кривой Рог является крупным промышленным центром Днепропетровской области на юго-востоке Украины.

Напомним, что ВС РФ нанесли серию мощных ударов по стратегическим объектам на территории Украины. В Минобороны отчитались об итогах боевой работы за прошедшую неделю. Как уточнили в ведомстве, с 4 по 10 июля был выполнен один массированный и шесть групповых ударов. Атаки производились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В оборонном ведомстве подчеркнули, что данные действия стали ответом на попытки киевского режима нанести урон гражданской инфраструктуре России.