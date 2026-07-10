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10 июля, 09:26

На нефтебазе под Киевом вспыхнул крупный пожар после удара «Гераней»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские беспилотники нанесли удар по нефтебазе в Киевской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный Осведомитель».

Пожар на нефтебазе в Киевской области. Видео © «Киев Инфо»

«Пожар на месте прилета «Гераней» в Киевской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что целью стала нефтебаза в районе села Переяславское (Переяслав-Хмельницкий район).

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Никита Никонов
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