На нефтебазе под Киевом вспыхнул крупный пожар после удара «Гераней»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Российские беспилотники нанесли удар по нефтебазе в Киевской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный Осведомитель».
Пожар на нефтебазе в Киевской области. Видео © «Киев Инфо»
«Пожар на месте прилета «Гераней» в Киевской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что целью стала нефтебаза в районе села Переяславское (Переяслав-Хмельницкий район).
Ранее в Одессе прогремели мощные взрывы. Местные власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.