На нефтебазе под Киевом вспыхнул крупный пожар после удара «Гераней»

Российские беспилотники нанесли удар по нефтебазе в Киевской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный Осведомитель».

Пожар на нефтебазе в Киевской области. Видео © «Киев Инфо»

«Пожар на месте прилета «Гераней» в Киевской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что целью стала нефтебаза в районе села Переяславское (Переяслав-Хмельницкий район).

Ранее в Одессе прогремели мощные взрывы. Местные власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры.